Drei Jahre wurde an dem neuen Hallendach am Dresdner Hauptbahnhof gearbeitet.
Das neue Dach soll nach Bahnangaben besser vor Schnee und Eis geschützt sein.
Drei Jahre wurde an dem neuen Hallendach am Dresdner Hauptbahnhof gearbeitet.
Das neue Dach soll nach Bahnangaben besser vor Schnee und Eis geschützt sein.
Sachsen
Mit neuem Hallendach: Dresdens Hauptbahnhof ist winterfest
Pünktlich zur kalten Jahreszeit wird am Dresdner Hauptbahnhof das neue Dach mit besserem Schneeschutz eingeweiht. Das Timing ist gut: Bald öffnet einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte in der Stadt.

Dresden.

Rund eine Woche vor Eröffnung des Striezelmarktes ist das neue Hallendach am Hauptbahnhof in Dresden feierlich eingeweiht worden. "Ich freue mich sehr, dass es mit der aufwändigen Sanierung – an der sich auch der Freistaat Sachsen finanziell beteiligte – gelungen ist, das einzigartige Hallendach zu erhalten und bautechnisch zu verbessern", sagte Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn. 

Die Bauarbeiten an der historischen Bahnhofshalle wurden nach Bahnangaben bereits im vergangenen Jahr nach rund drei Jahren planmäßig abgeschlossen. In diesem Jahr erfolgten demnach noch letzte Schritte. Die Kosten von rund 50 Millionen Euro tragen Bund, Sachsen und Deutsche Bahn.

Besserer Schutz vor Schnee und Eis

Das Hallendach war im Winter 2010/11 – gut vier Jahre nach Fertigstellung – stark beschädigt worden. Nun wurde die alte Dachhaut mit einer Fläche von rund 33.000 Quadratmetern entfernt und durch eine neue Membran ersetzt. Dabei wurden sogenannte Skylights montiert. Auf ihnen können sich Schneeverwehungen und Eisbruch ablagern, ohne die darunter liegenden Trichter für den Abfluss von Schmelz- und Regenwasser zu verstopfen. (dpa)

