Die Polizei zog einen betrunkenen Fahrer auf der Autobahn 4 aus dem Verkehr. (Symbolbild)
Die Polizei zog einen betrunkenen Fahrer auf der Autobahn 4 aus dem Verkehr. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Mit zwei Promille auf der A4 - Polizei stoppt riskante Fahrt
Ohne Führerschein, ohne Versicherung und mit zwei Promille: Die Polizei stoppt einen riskanten Fahrer auf der A4. Fast wäre es zum Unfall gekommen.

Görlitz.

Einen Autofahrer im Alkoholrausch hat die Polizei auf der Autobahn 4 (Dresden-Görlitz) aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fiel auf, weil er mehrfach Schlangenlinien fuhr und einen anderen Fahrer nach dem Überholen schnitt, wie die Polizeidirektion Görlitz informierte. Dabei sei es am Freitag beinahe zu einem Unfall gekommen. Der 62-Jährige wurde daraufhin von der Autobahnpolizei gestoppt. 

Er habe weder einen Führerschein noch eine Versicherung für sein Auto vorweisen können, hieß es. Außerdem schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Ein Test habe zwei Promille ergeben. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
