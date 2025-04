Mittelalter-Hebamme Marthe zurück auf der Bühne

Die Felsenbühne in der Sächsischen Schweiz ist im Sommer Domizil beliebter Figuren aus Oper und Literatur. Auch Marthe, Heilerin aus dem Mittelalter, gefällt es offenbar im Rathener Grund.

Rathen.

Die Geschichte von Marthe aus der Feder von Autorin Sabine Ebert geht im Theater weiter - mit der Uraufführung des zweiten Teils der Romanreihe auf der Felsenbühne Rathen. Die Inszenierung "Die Spur der Hebamme" nach dem zweiten Buch der Mittelalter-Saga eröffnet am 16. Mai die Saison in dem berühmten Naturtheater in der Sächsischen Schweiz. Sie ist eine von insgesamt drei geplanten Neuproduktionen im Sommer - und nach 2018 mit "Das Geheimnis der Hebamme" die Fortsetzung der im 12. Jahrhundert spielenden Erzählung um die junge Heilerin und die Besiedlung von Freiberg.