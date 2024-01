Mitteldeutsche Flughafen AG muss sich neu aufstellen

Leipzig.

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten muss sich die Mitteldeutsche Flughafen AG neu aufstellen. Um die Dachgesellschaft der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zukunftssicher aufzustellen, soll ein Restrukturierungs- und Transformationskonzept umgesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Das Management des Konzerns informierte am Donnerstagmittag die Belegschaft über ein von der Prüfungsgesellschaft KPMG erstelltes Sanierungsgutachten.