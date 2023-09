Mitteldeutschland wirbt auf Immobilienmesse um Investitionen

Leipzig.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen auf der Immobilienmesse Expo Real in München um neue Ansiedlungen und Investitionen werben. 29 Aussteller, darunter Städte, Landkreise und Unternehmen, präsentieren die Region vom 4. bis zum 6. Oktober auf der Messe, wie die Metropolregion Mitteldeutschland am Freitag mitteilte. Menschen aus Politik und Wirtschaft werden an dem Gemeinschaftsstand Diskussionen führen und die Region vorstellen. Die Veranstalter versprechen sich nach der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg und des taiwanischen Chipherstellers TSMC in Dresden Interesse von weiteren Unternehmen. Der Bund fördert die Ansiedlung der beiden Konzerne mit Subventionen von mehreren Milliarden Euro. (dpa)