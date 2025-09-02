Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ezechiel Banzuzi (l) fehlt der niederländischen U21-Nationalmannschaft. (Archivbild)
Ezechiel Banzuzi (l) fehlt der niederländischen U21-Nationalmannschaft. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Mittelhandbruch: Leipzigs Banzuzi fällt für U21 aus
Leipzigs Sommer-Zugang Ezechiel Banzuzi muss auf die Reise mit der niederländischen U21-Nationalmannschaft verzichten - und könnte auch RB in den kommenden Pflichtspielen fehlen.

Leipzig.

Ezechiel Banzuzi von RB Leipzig hat sich einen Bruch der rechten Mittelhand zugezogen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, fällt der 20-Jährige damit auch für die niederländische U21-Nationalmannschaft aus. Die Niederländer treffen am kommenden Dienstag in der EM-Qualifikation auf Israel.

"Der Mittelfeldspieler benötigt zunächst Ruhe, Ziel ist eine Rückkehr ins Training nach der Länderspielpause – abhängig vom Heilungsverlauf", teilte RB mit. Eine Operation sei aber nicht erforderlich.

Banzuzi war in diesem Sommer vom belgischen Club OH Leuven nach Leipzig gewechselt. Der Zugang kam bislang in allen drei Pflichtspielen der laufenden Saison zum Einsatz. (dpa)

