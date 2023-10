Mittelstand hofft auf mittel- und kurzfristige Kredite

Rezession, Inflation, Energiekrise: Viele kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen stehen unter großem Druck. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform fordert eine Senkung des Zinssatzes sowie mittel- und kurzfristige Kredite.

Dresden.

Die mittelständische Wirtschaft in Sachsen leidet einer Studie zufolge weiterhin unter den Folgen von Inflation und Rezession. Die Unternehmen meldeten eine weiter verschlechterte Geschäftslage und büßten an Stabilität ein, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Dresden mitteilte. Der Geschäftsklimaindex (CGK) für den sächsischen Mittelstand liege mit aktuell minus 2,0 Punkten (Vorjahr: minus 0,6 Punkte) das zweite Jahr in Folge im negativen Bereich. Zudem werde die Wirtschaftslage der kleinen und mittleren Unternehmer im Freistaat schlechter eingeschätzt als im Bundesdurchschnitt (Index: minus 1,2 Punkte).