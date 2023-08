Mobile Zisternen für Brandbekämpfung

Bad Schandau. Drei mobile Löschwasserzisternen sollen bei der Bekämpfung von Waldbränden in der Sächsischen Schweiz helfen. Am Dienstag wurde die erste Zisterne auf der Thorwaldwiese von der Sebnitzer Feuerwehr mit Wasser befüllt. Die beiden anderen Behälter werden in der nächsten Woche an anderen Standorten aufgestellt. Nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst fasst eine Zisterne 20 Kubikmeter Wasser.

Bei den Behältern handelt es sich um eine Art Gummiblase. Sie wird zu ihrem Schutz vor Steinen auf eine dicke Filzmatte gelegt und mit Wasser gefüllt. Ein Bauzaun sichert sie vor Vandalismus und ungebetenen Besuchern. Im Herbst werden die Behälter geleert und den Winter über eingelagert. Mehrere Kommunen in der Region planen zudem den Bau von insgesamt sieben unterirdischen Zisternen.

Im Sommer 2022 hatte ein Waldbrand in einem schwer zugänglichen Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz die Feuerwehren wochenlang in Atem gehalten. Mehrere Hubschrauber waren täglich stundenlang im Einsatz, um Löschwasser aus der Elbe zu den Brandherden zu fliegen. 80 Kilometer Schlauchleitungen mussten über einen Höhenunterschied von 400 Metern verlegt werden. Am Ende war Wald auf einer Fläche von 115 Hektar betroffen. (dpa)