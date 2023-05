Mobiles Planetarium macht Station in Hoyerswerda

Hoyerswerda. Unter dem Motto "Universe on Tour" öffnet an diesem Mittwoch (24. Mai) ein mobiles Planetarium in Hoyerswerda. Die Stadt im Nordosten Sachsens ist bis Sonntag (28. Mai) Station der Deutschlandtour, die im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023 bis Mitte September durch 15 Städte führt.

Als Partner in der Lausitz präsentiert sich dabei das Deutsche Zentrum für Astrophysik, das im März ein Büro im Rathaus von Hoyerswerda eröffnet hatte. Eigenen Angaben zufolge will das im Aufbau befindliche Großforschungszentrum von dort aus seismische Untersuchungen des Granits vorantreiben, um ab 2026 ein Untergrundlabor in rund 200 Metern Tiefe zu erbauen.

Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog. Bei "Universe on Tour" erhalten Besucher spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen astronomischer Forschung. Die 360-Grad-Planetariumsshow wird an den einzelnen Stationen durch Lesungen, Workshops und Vorträge ergänzt. Der Eintritt ist frei. (dpa)