Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat einen Fördermittelbescheid für das "Fabmobil" übergeben. (Archivbild)
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat einen Fördermittelbescheid für das "Fabmobil" übergeben. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat einen Fördermittelbescheid für das "Fabmobil" übergeben. (Archivbild)
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat einen Fördermittelbescheid für das "Fabmobil" übergeben. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Mobiles Zukunftslabor in Sachsen erhält neue Förderung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3D-Druck, Virtual Reality und KI: Das "Fabmobil" soll Schülern digitale Welten eröffnen. Nun gibt es eine Finanzspritze.

Dippoldiswalde.

Mit einem umgebauten Doppeldeckerbus will Sachsen digitale Themen in ländliche Regionen bringen. Das sogenannte "Fabmobil" dient als mobiles Zukunftslabor und bietet Kindern und Jugendlichen vor Ort Workshops zu 3D-Druck, Robotik, Virtual Reality und kreativer Programmierung an.

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat einen neuen Fördermittelbescheid an den Verein "Fabmobil" übergeben. Für das Projekt "Fabmobil + Lokallabore – Verstetigende Mobile Digitalbildung im Ländlichen Raum" erhält der Verein insgesamt mehr als eine Million Euro - davon rund 690.000 Euro im kommenden Jahr und weitere 352.500 Euro im Jahr 2027.

Seit 2017 tourt der Bus durch den Freistaat und eröffnet Schülerinnen und Schülern ab zehn Jahren einen praxisnahen Zugang zu digitaler Bildung.

"Das Fabmobil zeigt spannende Anwendungen auf, weckt Interesse für KI und Robotik. Damit wird innovative Technik an Sachsens Schulen erlebbar, mit Schwerpunkt in den ländlichen Regionen", lobte Clemens in einer Mitteilung die Initiative. Mit dem Fördermittelbescheid sei "die Zukunft für dieses wichtige Projekt an Sachsens Schulen gesichert". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
14:47 Uhr
2 min.
Natalija Bock als neue Beauftragte gegen Diskriminierung
Natalija Bock übernimmt zum 1. November 2025 die Ombudsstelle im Kultusministerium. (Archivbild)
Schüler, Eltern und Lehrkräfte bekommen mit Natalija Bock eine neue Ansprechpartnerin bei Diskriminierung oder Mobbing an Sachsens Schulen.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
26.08.2025
3 min.
Tablets, VR-Brillen, 3D-Drucker: Fahrende Digitalwerkstatt macht Station an Plauener Gymnasium – „ich bin sehr beeindruckt“
David, Carlos, Mohammed, Irina Geißler und Ariane, Marie und Emily (von links) vor dem Fab-Mobil.
Zukunft auf Rädern: Im Hof des Diesterweg-Gymnasiums steht momentan ein Doppelstockbus – vollgepackt mit neuester Technik. Was die Schüler dort erforschen und umsetzen können.
Louise Wappler
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel