Monitoring für Personalsituation in der Pflege geplant

Dresden.

Sachsen will die Personalsituation in der Pflege und in der Gesundheitslandschaft in einem Monitoring genauer unter die Lupe nehmen. "Erste Ergebnisse erwarten wir bereits Mitte nächsten Jahres, einen vollständigen Abschluss Ende 2025", kündigte Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag an. Zuvor hatte sich der Landtag mit einem Antrag der Koalitionsfraktionen zu dem Thema befasst. Vor allem die aktuelle Situation sowie die Bedarfsprognosen seien wichtig, um tragfähige Pflegestrukturen in den Regionen zu unterstützen, hieß es.