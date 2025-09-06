Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein verunglückter Mopedfahrer ist gegen 2.00 Uhr morgens in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. (Symbolbild)
Ein verunglückter Mopedfahrer ist gegen 2.00 Uhr morgens in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. (Symbolbild) Bild: Bodo Schackow/dpa
Ein verunglückter Mopedfahrer ist gegen 2.00 Uhr morgens in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. (Symbolbild)
Ein verunglückter Mopedfahrer ist gegen 2.00 Uhr morgens in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. (Symbolbild) Bild: Bodo Schackow/dpa
Sachsen
Mopedfahrer schwer verletzt in Straßengraben entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schwer verletzt, allein und unbemerkt: Ein Mopedfahrer wird erst um 2.00 Uhr nachts gefunden. Was die Polizei über den Unfallhergang weiß.

Striegistal.

Ein verunglückter Mopedfahrer hatte in der Nacht zu Samstag Glück im Unglück: Gegen 2.00 Uhr morgens ist der 18-Jährige in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. Offenbar war der Mann mit seinem Moped mit einem Laternenmast kollidiert und schwer verletzt liegen geblieben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ohne Fremdverschulden passiert. Der genaue Sachschaden ist nicht bekannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
09:41 Uhr
1 min.
Auto kracht in Stromanlagen
Am Freitag ist in Leipzig ein Auto gegen Stromkästen und ein Trafohäuschen geprallt – es kam zu einem Stromausfall in der Umgebung. (Symbolbild)
Ein schwer verletzter Fahrer, hoher Schaden, Stromausfall - in Leipzig kollidiert ein Auto mit zwei Stromkästen und einem Trafohäuschen.
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
10:30 Uhr
1 min.
Schwerverletzer Simson-Fahrer: Passanten finden jungen Mann in Striegistal nachts im Straßengraben
Die Alte Schulstraße führt von der Naundorfer Straße in den Ortsteil.
Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag unweit der B 169 bei Naundorf. Das Moped stieß laut Polizei gegen einen Laternenmast.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel