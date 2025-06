Moriba-Abgang bei RB Leipzig perfekt

Die großen Erwartungen kann Moriba in Leipzig nie erfüllen. Jetzt ist das Kapitel für das einstige Barca-Talent beendet.

Leipzig. Ilaix Moriba und RB Leipzig gehen endgültig getrennte Wege. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der 2021 vom FC Barcelona nach Leipzig kam und sich nie richtig durchsetzen konnte, wechselt fix zum spanischen Erstligisten Celta Vigo, teilte RB mit. Moriba, der im Januar 2022 erst nach Valencia, dann später an Getafe CF und zuletzt an Celta Vigo ausgeliehen wurde, hatte in Leipzig noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

RB hatte 2021 für das Barca-Talent 16 Millionen Euro überwiesen. Doch der Durchbruch des Nationalspielers aus Guinea gelang in Leipzig einfach nicht. Bei Celta Vigo avancierte der zentrale Mittelfeldmann dann in der vergangenen Saison zum Stammspieler. Vigo zog nun eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro und verpflichtete Moriba fest. (dpa)