Moritzburg Festival bietet musikalische Europareise

Wien, Paris, Prag, Rom oder St. Petersburg: Europa hat viele Musikzentren. Das renommierte Moritzburg Festival für Kammermusik lädt programmatisch zu einer Landpartie quer durch den Kontinent.

Moritzburg.

Grenzenloser Musikgenuss: Das Moritzburg Festival lädt sein Publikum in diesem Jahr zu einer musikalischen Europareise ein. Die 20 Konzerte des Festivals sind mit europäischen Städtenamen überschrieben und bieten eine Entdeckungstour, bei der 23 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt die Zuhörer auf europäische Orte und Regionen klanglich einstimmen, wie das Festival mitteilte.

Musikalische Reise durch Europa im 19. Jahrhundert

"Folgen Sie uns auf einer Zeitreise durch das musikalische Europa des 19. Jahrhunderts, hinein in die Musikzentren der Alten Welt, in der die vielleicht größten Kammermusikwerke aller Zeiten entstanden", warb Jan Vogler, Künstlerischer Leiter des Moritzburg Festivals, für einen Besuch der Konzerte vom 8. bis 24. August. Der Vorverkauf für das 33. Moritzburg Festival beginnt am 7. April.

Marlboro Festival lieferte Inspiration für Festival in Moritzburg

Jan Vogler hatte 1993 mit seinem Bruder Kai und seinem Cello-Kollegen Peter Bruns das Moritzburg Festival für Kammermusik aus der Taufe gehoben. Schon bald wurde der idyllische Ort vor Dresdens Toren zu einem Anziehungspunkt für Kammermusiker aus aller Welt. Dabei hatten sich die Gründer vom Marlboro Festival in den USA inspirieren lassen. Auch dort stellen die Teilnehmer nach einer Probenphase die Ergebnisse der Arbeit in Konzerten vor. (dpa)