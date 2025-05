Motorrad in Chemnitz von Pkw erfasst - Frau schwer verletzt

Auf dem Weg zum Supermarkt macht eine Autofahrerin mutmaßlich einen Fehler. Das Fahrmanöver endet mit einer Schwerverletzten.

Chemnitz.

Eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach ersten Angaben der Polizei am Montagabend auf der Dresdner Straße. Eine Autofahrerin hatte die junge Frau mutmaßlich beim unerlaubten Abbiegen auf einen Supermarktparkplatz übersehen. Die 21-Jährige kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt. (dpa)