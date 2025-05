Motorradfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt

An einer Kreuzung in Chemnitz krachen ein Motorrad und ein Auto zusammen. Ein 21-Jähriger muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Chemnitz.

Bei einem Unfall in Chemnitz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige am Freitag im Ortsteil Euba unterwegs, als er an einer Kreuzung mit dem Auto eines 18-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro. (dpa)