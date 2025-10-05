Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild)
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild)
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallfahrer flüchtet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto liegt ein Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus. Der Unfallverursacher ist geflohen und wird derzeit von der Polizei gesucht.

Elsterberg.

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der einen Motorradfahrer nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen hat. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Auto bei einem Abbiegemanöver in Klengera (Vogtlandkreis) am Samstagnachmittag mit dem Motorrad des 61-Jährigen. Anschließend sei der Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden soll rund 3.000 Euro beitragen, hieß es weiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Auto überschlägt sich - Betrunkener Fahrer verletzt
Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (Symbolbild).
Ein Wagen kollidiert mit einem geparkten Fahrzeug. Das Auto kommt auf dem Dach zum Stehen.
04.10.2025
1 min.
Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte
Bei einem Verkehrsunfall in Großröhrsdorf werden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild)
Frontalzusammenstoß in Großröhrsdorf, es gibt mehrere Verletzte.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel