Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig hat einen Motorradfahrer das Leben gekostet. (Symbolbild)
Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig hat einen Motorradfahrer das Leben gekostet. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Leipzig
0:00

Ein 25-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Geithain ums Leben gekommen. Die Polizei schildert den Ablauf der folgenschweren Kollision.

Geithain.

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist in Geithain (Landkreis Leipzig) tödlich verunglückt. Er sei am Freitagnachmittag mit seiner Maschine auf der Straße Richtung Nauenhain in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Baumgruppe kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde das Motorrad auf ein Feld geschleudert. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
01.11.2025
1 min.
95-Jähriger stirbt bei Unfall in Chemnitz
Bei einem Autounfall in Chemnitz-Wittgensdorf ist ein 95-Jähriger gestorben (Symbolbild)
Notärzte kämpfen nach einem Autounfall um das Leben eines Seniors – vergeblich. Das ist zu dem Crash in Chemnitz bekannt.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
19.10.2025
1 min.
22-Jährige stirbt bei Motorradunfall nahe Großenhain
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)
Eine 22-Jährige verliert nahe Großenhain die Kontrolle über ihr Motorrad und stirbt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.
