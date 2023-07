Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Neukieritzsch.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) ums Leben gekommen. Der 45-Jährige zog sich am Mittwochabend südlich von Leipzig so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach verlor der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache am Ende einer S-Kurve die Kontrolle über die Maschine und geriet in die Leitplanke. Der Motorradfahrer kam an einem Verkehrsschild zum Liegen. Der Verkehrsunfalldienst ermittele, hieß es weiter. (dpa)