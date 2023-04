Mross und Borg besuchen einander in ihren Shows

Fans der Musiker und Moderatoren bekommen die beiden in den kommenden Tagen zweimal im Doppelpack zu sehen: Andy Borg (62) und Stefan Mross (47) besuchen sich gegenseitig in ihren Fernsehshows. Zunächst tritt Mross in der Samstagabendshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" auf (29.4., 20.15 Uhr, im SWR und MDR). Weitere Gäste sind etwa Olaf der Flipper und Fantasy. Am 7. Mai dann (10.00 Uhr im Ersten), wenn auch der ZDF-"Fernsehgarten" wieder startet, gibt es Borgs Gegenbesuch in der ARD-Vormittagsshow "Immer wieder sonntags", wie der SWR am Donnerstag mitteilte.

Gäste der ersten "Immer wieder sonntags"-Sendung 2023 sind neben Borg zum Beispiel auch Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Patrick Lindner, Marie Reim und Nicole. Diese Saison sind laut Südwestrundfunk zwölf Liveshows aus Rust geplant. (dpa)