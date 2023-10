Munition bei Baggerarbeiten in Leipzig gefunden

Leipzig.

Wegen eines Munitionsfundes ist es am Mittwochnachmittag in Leipzig zu Verkehrseinschränkungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Munition gegen 13.10 Uhr bei Baggerarbeiten an der Kreuzung Liebigstraße/Johannisallee entdeckt. Ein 50-Meter-Sperrkreis wurde daraufhin eingerichtet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst prüfte den Fall vor Ort. Demnach besteht keine Gefahr. Um welche Munition es sich handelt, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. (dpa)