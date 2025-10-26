Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigten am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. (Archivbild)
Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigten am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa
Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigten am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. (Archivbild)
Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigten am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Museum: Grassimesse in Leipzig endet mit Besucherrekord
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Grassimesse zeigen Newcomer und Stars, was gerade angesagt ist – von Keramik bis Mode. Dieses Jahr besuchten die Grassimesse offiziellen Angaben zufolge so viele Gäste wie nie zuvor.

Leipzig.

Die dreitägige Grassimesse in Leipzig ist nach Angaben des zuständigen Museums mit einem Besu­cherrekord zu Ende gegangen. 8.680 Gäste besuchten demnach die Messe im Grassi Museum, bei der rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika ihre Arbeiten zeigten. Das seien rund 20 Prozent mehr Gäste gewesen, als in den Jahren zuvor.

Die Grassimesse lud vom 24. bis zum 26. Oktober zum Schauen, Informieren und Kaufen ein. Dabei standen renommierte Designer und Gestalterinnen mit herausragenden Stücken neben jungen Kunsthandwerkern und Hochschulabsolventinnen, die mit Überraschungen auftrumpften, wie es hieß. Die Messe findet jährlich statt und gilt laut Veranstaltern als eine der führenden internationalen Verkaufsmessen für angewandte Kunst und für Design in Europa.

Ein Datum für das nächste Jahr steht den jüngsten Angaben zufolge bereits fest: Vom 23. bis zum 25. Oktober 2026 geht die Messe in eine weitere Runde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
05.10.2025
1 min.
Messe "Jagd & Angeln" zieht rund 20.000 Interessierte an
Die Messe zog 20.144 Besucher an. (Archivbild)
Jagd- und Angelausrüstung, aber auch Hundesport und Falknerei - mit diesem Mix hat die Messe "Jagd & Angeln" Tausende Besucher erreicht.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
23.10.2025
1 min.
Grassimesse in Leipzig: 140 Künstler zeigen neue Arbeiten
Auf der Grassimesse in Leipzig zeigen 140 Künstler ihre Arbeiten. (Archivbild)
Jung trifft etabliert: Auf der Grassimesse zeigen Newcomer und Stars, was gerade angesagt ist – von Keramik bis Mode. Wer überrascht diesmal mit kreativen Ideen?
Mehr Artikel