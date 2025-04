Museumsprojekt für Demenzerkrankte in Sachsen

Noch gibt es kein wirksames Mittel gegen Demenz. Mit vielfältigen Projekten wird deshalb versucht, die Lebensqualität betroffener Patienten zu verbessern. Auch ein Besuch im Museum soll dabei helfen.

Dresden.

Regelmäßige Museumsbesuche können das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Demenzerkrankten steigern. So lautet das Fazit eines Projektes, das unter dem Titel "Erinnerungs_reich – Museen als Medizin für Menschen mit Demenz" in den vergangenen drei Jahren von einem Bündnis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Sachsen gefördert wurde.