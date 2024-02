Musikerin Neigel unterliegt im Streit um 2-G-Regeln

Bautzen.

Die Musikerin und Sängerin Julia Neigel hat im Streit um Corona-Regeln in Sachsen eine erste Niederlage erlitten. In einem Teilurteil wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen ihre Klage gegen 2-G-Plus-Beschränkungen für Kulturveranstaltungen zurück. Die Gründe für diese Entscheidung lägen noch nicht schriftlich vor; sie sollen in etwa zwei Monaten veröffentlicht werden, teilte das OVG am Freitag mit. Neigel könne dann die Zulassung einer Revision zum Bundesverwaltungsgericht beantragen.