Mutmaßliche Diebin nach Einbrüchen gefasst

Ebersbach-Neugersdorf.

Nach einer Einbruchsserie in Kleingärten im ostsächsischen Ebersbach-Neugersdorf hat die Polizei eine Verdächtige gefasst. Die 35 Jahre alte Frau sei nach einem Zeugenhinweis in einer Laube gestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Über die Weihnachtsfeiertage war in 15 Kleingärten eingebrochen worden. Dabei wurde unter anderem ein Motorrad gestohlen. Diese Beute sei unter Planen versteckt auf der Parzelle gefunden worden, auf der die mutmaßliche Diebin gefasst wurde. (dpa)