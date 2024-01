Mutmaßliche Schleuser von Altenberg festgenommen

Dresden.

Zwei im Juni 2023 bei der Kontrolle einer Schleuserfahrt im Osterzgebirge geflohene und seitdem mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige sind in Leipzig und Schweinfurt festgenommen worden. Sie sollen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle (Saale) am Dienstag mitteilten. Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen fünf Beschuldigte wurden Wohnungen in beiden Städten sowie in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) durchsucht und Unterlagen sowie Smartphones sichergestellt.