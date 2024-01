Mutmaßlicher Brandsatzwerfer vom "Tag X" stellt sich

Leipzig. Der mutmaßliche Werfer eines Molotowcocktails am linksradikalen "Tag X" in Leipzig im vorigen Sommer hat sich gestellt. Der 25-jährige Mann sei am Freitag mit seinen Anwälten bei den Ermittlungsbehörden erschienen, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach dem Mann war wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und anderer Delikte gesucht worden. Er soll am 3. Juni einen Brandsatz in Richtung von Polizeibeamten geworfen haben. Der 25-Jährige habe zuletzt in Leipzig gewohnt.

Der "Tag X" war eine Reaktion auf die Verurteilung der linksextremen Studentin Lina E. wegen Angriffen auf Neonazis. Rund um den 3. Juni hatte es in Leipzig mehrfach Ausschreitungen gegeben. (dpa)