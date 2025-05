Mutmaßlicher Brandstifter in Radeberg gefasst

Ein Einfamilienhaus geht in Flammen auf. Die Polizei hat schnell einen Verdacht und ergreift den mutmaßlichen Brandstifter in der Nähe des Tatortes. Er befindet sich unterdessen in Untersuchungshaft.

Radeberg. Die Polizei hat nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Radeberger Ortsteil Kleinerkmannsdorf den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 25-Jährige sei in der Nähe des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen worden, gab die Polizeidirektion Görlitz bekannt. Inzwischen sei ein Haftbefehl ergangen, hieß es am Sonntag. Das Feuer war am Freitagnachmittag ausgebrochen. Laut Polizei handelt es sich offensichtlich um Brandstiftung.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden wurde auf etwa 250.000 Euro beziffert. "Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine detaillierteren Angaben, insbesondere zu den Umständen und der Brandursache, getätigt werden", teilte die Polizei mit. (dpa)