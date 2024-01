Mutmaßlicher Drogendealer nach Bombenfund festgenommen

Dresden/Erfurt.

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist nach einem Bombenfund in Erfurt festgenommen worden. Wie das Zollfahndungsamt in Dresden am Freitag mitteilte, waren vor Weihnachten zehn großkalibrige Kugelbomben aus dem Postverkehr gezogen worden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt durchsuchten Zollbeamte daraufhin wenige Tage vor Silvester die Wohnung in der thüringischen Landeshauptstadt, an welche die Bomben-Bestellung addressiert war. Dabei fanden sie demnach heraus, dass nicht der Empfänger die Bomben bestellt hatte, sondern ein ebenfalls in Erfurt wohnender 42-Jähriger.