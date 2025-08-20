Mutmaßlicher Schleuser aufgespürt und in Gewahrsam genommen

43 Menschen soll ein 21-Jähriger über Sachsen nach Deutschland eingeschleust haben. In Schleswig-Holstein wird er von der Bundespolizei aufgespürt.

Heide/Pirna. Der Bundespolizei ist ein Schlag gegen die Schleuserkriminalität gelungen. In Heide (Schleswig-Holstein) sei ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, wie die Bundespolizeidirektion Pirna mitteilte. Der Mann aus dem Jemen steht im Verdacht, im Juni 2023 an der Einschleusung von 43 Menschen über Sachsen beteiligt gewesen zu sein.

Spezialkräfte waren am Morgen in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Den Angaben nach war die Bundespolizei mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Bei den Durchsuchungen seien zudem mehrere Handys und weitere Beweismittel festgestellt worden.

Der 21-Jährige habe keinen Widerstand geleistet, betonte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Derzeit werde ermittelt, ob der Mann noch für weitere Schleusungen in großem Umfang verantwortlich ist. Des Weiteren wurde in einer Nachbargemeinde auch die Wohnung der Familie des Tatverdächtigen durchsucht. (dpa)