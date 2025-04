Mysteriöses blaues Licht am Himmel sorgt auch im Erzgebirge und Vogtland für Staunen

Über Teilen Sachsens war am Montagabend am Himmel eine leuchtende Spirale zu sehen. Was steckt hinter diesem Phänomen, das auch im Erzgebirge und im Vogtland viele Menschen in seinen Bann gezogen hat?

Pfaffroda.

Im Erzgebirge, im Vogtland und im Landkreis Zwickau haben viele Menschen das Phänomen am Nachthimmel beobachtet und fotografiert: eine weiß-bläulich leuchtende Spirale, die sich immer weiter entfernte und immer größer wurde. Einige Leser schickten die Fotos von ihrer Beobachtung auch an die „Freie Presse“ mit der Bitte um Aufklärung. Gestern Abend zu sehen im Erzgebirge im Olbernhauer Stadtteil Pfaffroda, schrieb zum Beispiel Jacqueline Kleinert. „Sehr spannend, aber auch gruselig.“

Wilde Spekulationen über Ufos im Netz

Die blaue Spirale am Nachthimmel löste im Netz wilde Spekulationen über Aliens und Ufos aus. „Anrufe, Whatsapp und Mails mit Fotos von Beobachtungen - wir sind von Meldungen überrannt worden“, sagte auch der Leiter des Centralen Forschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomens (CENAP), Hansjürgen Köhler, der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum Dienstagmorgen seien es über 200 Meldungen gewesen. Doch mit Außerirdischen hatte das Licht-Spektakel rein gar nichts zu tun. Die Ursache dafür seien die Überreste einer Rakete von Elon Musk gewesen, wie Meteorologe Donald Bäcker im ARD-Morgenmagazin am Dienstag erklärte. Eine solche Rakete bestehe aus zwei Raketenstufen, von der eine zur Erde zurückkehre, während die andere beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühe.

Das steckt tatsächlich hinter dem Phänomen

Laut Bäcker tritt beim Trennen der Raketenteile Treibstoff aus und verteilt sich rotationsförmig. „Und weil es dort oben in der Mesosphäre so kalt ist, also minus 100 Grad, gefriert der Treibstoff zu Eiskristallen, die werden von der Sonne angestrahlt und deswegen sieht das so toll aus“, erläuterte Bäcker. Tatsächlich war eine Falcon-9-Rakete von SpaceX am Montagabend gegen 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet, um Satelliten ins All zu bringen. Etwa drei Stunden später gegen 21 Uhr MEZ war die Spirale über Europa zu sehen.

Über den Start der Rakete sei das Weltraumkommando der Bundeswehr vorab informiert worden, sagte ein Sprecher dieser Einrichtung der dpa. Er erklärte ebenfalls, dass offensichtlich aus der zweiten Stufe der Rakete überschüssiger Treibstoff abgelassen worden sei. Da die Rakete rotiere, habe sich ein spiralförmiges Bild gezeigt. Das Gas bleibe dabei wegen der dünnen Atmosphäre in gut 100 Kilometern Höhe recht lange stabil und sei auch am Abend noch sichtbar gewesen, weil es in der Höhe Reste von Sonnenlicht gebe.

Spirale war schon häufiger am Nachthimmel zu sehen

Eine ähnliche Spirale am Nachthimmel über Alaska hatte schon 2023 für Aufsehen gesorgt. Don Hampton vom geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbank sagte damals dem Nachrichtendienst AP, dass es sich bei dem Licht-Phänomen um überschüssigen Treibstoff handle, der von einer Rakete abgeworfen wurde. In dieser Höhe verwandle sich der Treibstoff in Eis. Wenn dieser dann von Sonnenlicht angestrahlt werde, wirke das unter Umständen wie eine Wolke.

Ein derartiges Himmelsphänomen im Zusammenhang mit Falcon-9-Raketen ist gar nicht so selten: So waren in der Nacht auf den 19. Februar ebenfalls Lichtschweife am Himmel zu sehen. Wie ein Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr damals mitteilte, habe es sich um einen unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Atmosphäre gehandelt. Die Rakete war am 1. Februar in den USA gestartet. (juerg)