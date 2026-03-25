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Tierpfleger Jens Hirmer - hier bei der Namenstaufe des Giraffen-Jungtiers „Niara“ im Leipziger Zoo - lässt offen, wohin ihn sein Weg jetzt führt.
Tierpfleger Jens Hirmer - hier bei der Namenstaufe des Giraffen-Jungtiers „Niara“ im Leipziger Zoo - lässt offen, wohin ihn sein Weg jetzt führt. Foto: Jan Woitas/dpa
Diesen Ausblick liebt nicht nur Jens Hirmer: die Afrika-Savanne mit den Giraffen, Zebras, Antilopen und Straußen liegt den Zoo-Besuchern in Leipzig zu Füßen.
Diesen Ausblick liebt nicht nur Jens Hirmer: die Afrika-Savanne mit den Giraffen, Zebras, Antilopen und Straußen liegt den Zoo-Besuchern in Leipzig zu Füßen. Foto: Screenshot/Elefant, Tiger & Co./mdr/ARD-Mediathek
In der Afrika-Savanne im Leipziger Zoo kommen sich auch Vogel Strauß und Zebra ganz nahe.
In der Afrika-Savanne im Leipziger Zoo kommen sich auch Vogel Strauß und Zebra ganz nahe. Foto: Jürgen Becker
Zu den Giraffen im Leipziger Zoo hat Jens Hirmer eine besondere Verbindung: Gleich bei seinem ersten Gastspiel in „Elefant, Tiger & Co.“ ging es um eine Geburt.
Zu den Giraffen im Leipziger Zoo hat Jens Hirmer eine besondere Verbindung: Gleich bei seinem ersten Gastspiel in „Elefant, Tiger & Co.“ ging es um eine Geburt. Foto: Jürgen Becker
Tierpfleger Jens Hirmer - hier bei der Namenstaufe des Giraffen-Jungtiers „Niara“ im Leipziger Zoo - lässt offen, wohin ihn sein Weg jetzt führt.
Tierpfleger Jens Hirmer - hier bei der Namenstaufe des Giraffen-Jungtiers „Niara“ im Leipziger Zoo - lässt offen, wohin ihn sein Weg jetzt führt. Foto: Jan Woitas/dpa
Diesen Ausblick liebt nicht nur Jens Hirmer: die Afrika-Savanne mit den Giraffen, Zebras, Antilopen und Straußen liegt den Zoo-Besuchern in Leipzig zu Füßen.
Diesen Ausblick liebt nicht nur Jens Hirmer: die Afrika-Savanne mit den Giraffen, Zebras, Antilopen und Straußen liegt den Zoo-Besuchern in Leipzig zu Füßen. Foto: Screenshot/Elefant, Tiger & Co./mdr/ARD-Mediathek
In der Afrika-Savanne im Leipziger Zoo kommen sich auch Vogel Strauß und Zebra ganz nahe.
In der Afrika-Savanne im Leipziger Zoo kommen sich auch Vogel Strauß und Zebra ganz nahe. Foto: Jürgen Becker
Zu den Giraffen im Leipziger Zoo hat Jens Hirmer eine besondere Verbindung: Gleich bei seinem ersten Gastspiel in „Elefant, Tiger & Co.“ ging es um eine Geburt.
Zu den Giraffen im Leipziger Zoo hat Jens Hirmer eine besondere Verbindung: Gleich bei seinem ersten Gastspiel in „Elefant, Tiger & Co.“ ging es um eine Geburt. Foto: Jürgen Becker
Sachsen
Nach 20 Jahren Zoo Leipzig: Kult-Pfleger aus „Elefant, Tiger & Co.“ geht
Redakteur
Von Jürgen Becker
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Er gab der Tierwelt Afrikas ein Gesicht: Kult-Pfleger Jens Hirmer verlässt nach 20 Jahren den Zoo Leipzig. Warum er sich verabschiedet, erklärte er jetzt bei „Elefant, Tiger & Co.“.

Ein Kamerateam des MDR begleitet Jens Hirmer auf seinem letzten Rundgang. Gedreht wird für die 1170. Folge der Doku-Soap „Elefant, Tiger & Co.“. Es geht im Leipziger Zoo entlang der Stachelschweine und Zwergmangusten - eine „Trauma-Anlage, die uns gelehrt hat, was man noch verbessern muss“, wie Hirmer sagt. Weiter führt der Weg zu den...
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