Er gab der Tierwelt Afrikas ein Gesicht: Kult-Pfleger Jens Hirmer verlässt nach 20 Jahren den Zoo Leipzig. Warum er sich verabschiedet, erklärte er jetzt bei „Elefant, Tiger & Co.“.

Ein Kamerateam des MDR begleitet Jens Hirmer auf seinem letzten Rundgang. Gedreht wird für die 1170. Folge der Doku-Soap „Elefant, Tiger & Co.“. Es geht im Leipziger Zoo entlang der Stachelschweine und Zwergmangusten - eine „Trauma-Anlage, die uns gelehrt hat, was man noch verbessern muss“, wie Hirmer sagt. Weiter führt der Weg zu den...