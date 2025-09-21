Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über Sachsen ziehen am Sonntag zunehmend Wolken auf – am Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen. (Archivbild)
Über Sachsen ziehen am Sonntag zunehmend Wolken auf – am Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Über Sachsen ziehen am Sonntag zunehmend Wolken auf – am Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen. (Archivbild)
Über Sachsen ziehen am Sonntag zunehmend Wolken auf – am Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Nach 30 Grad und Sonne kommen Gewitter auf Sachsen zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Sonne, dann Wetterumschwung: Ab Sonntagnachmittag müssen sich die Menschen in Sachsen auf Gewitter und sinkende Temperaturen einstellen.

Dresden.

In Sachsen bringt der Sonntag noch einmal viel Sonne und sommerliche Wärme bis 30 Grad, bevor ab dem Nachmittag Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel für unruhiges Wetter sorgen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge setzt in der Nacht zum Montag verbreitet Regen ein, teils mit Starkregen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 10 Grad. 

Am Montag bleibt es bei dichten Wolken und Regen mit Höchstwerten um 11 bis 13 Grad deutlich frischer als noch am Sonntagmittag. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt, aber weitgehend trocken – bei 14 bis 17 Grad. Am Mittwoch ziehen erneut Wolken mit Regen über Sachsen auf, die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:08 Uhr
2 min.
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. (Archivbild)
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
29.08.2025
1 min.
Bis zu 27 Grad – Wechselhaftes Wetter zum Augustende
Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich noch einmal auf sommerliche Temperaturen freuen. (Archivbild)
Zum Augustende zeigt sich der Sommer noch einmal: Bis zu 27 Grad sind möglich – allerdings auch Schauer und Gewitter.
20.09.2025
2 min.
Bis zu 31 Grad in Sachsen – danach kommt der Regen
Am Sonntag ziehen Wolken und Regen in Sachsen auf. (Symbolbild)
Das spätsommerliche Wetter am Wochenende sollten die Menschen in Sachsen genießen. Denn am Montag wird es deutlich kühler.
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel