Nach Alkoholfahrt von Krasavice Ermittlungen bei Polizei

Am Wochenende wird Rapperin Katja Krasavice alkoholisiert am Steuer erwischt. Nun erhebt sie schwere Anschuldigungen gegen die Polizei. Was die Beamten dazu sagen.

Leipzig. Nach der Trunkenheitsfahrt von Rapperin Katja Krasavice (28) vom Wochenende hat die Künstlerin auf Tiktok schwere Vorwürfe gegen die Leipziger Polizei erhoben. Nach der Alkoholfahrt habe sie der Polizei ihre persönlichen Daten inklusive Handynummer gegeben, sagt sie in dem Video.

Einer der Polizisten soll ihr dann nach ihren Angaben auf ihre Handynummer über den Messenger WhatsApp eine private Sprachnachricht geschickt haben. Die Leipziger Polizei teilte dazu auf Anfrage mit, dass es bisher keinen Verdacht gegen einen konkreten Beamten gebe. "Gleichwohl gehen die Ermittlungen in der Polizeidirektion Leipzig weiter", hieß es. Wegen eines möglichen Datenschutzverstoßes sei sofort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Krasavice hatte am Wochenende auf Tiktok berichtet, dass sie angetrunken am Steuer erwischt wurde. Die Leipziger Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Es werde "wegen Trunkenheit im Verkehr" ermittelt, sagte eine Sprecherin. "Der Führerschein wurde sichergestellt." (dpa)