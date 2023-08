Nach blutigem Streit: 32-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Leipzig.

Ein 32-Jähriger, der bei einem eskalierten Streit in Leipzig am Wochenende schwer verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen wegen versuchten Totschlages beantragt, teilte die Polizei mit. Auch er kam nach dem Vorfall mit Verletzung in ein Krankenhaus.