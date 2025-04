Nach Brand von alter Puppenfabrik: Polizei sucht Zeugen

Eine alte Puppenfabrik hat in Nossen gebrannt. Das Feuer richtete großen Schaden an dem denkmalgeschützten Gebäude an. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nossen.

Nach dem Brand einer alten Puppenfabrik in Nossen (Landkreis Meißen) sucht die Polizei Zeugen. Das Feuer zog massive Schäden am Gebäude nach sich, die Ruine ist wahrscheinlich nicht mehr standfest, wie die Polizei Dresden mitteilte. Weiterhin seien Feuerwehrleute im Einsatz und löschten Glutnester. Mehrere Straßen um das Gebäude herum sind laut Polizei gesperrt.

Die Beamten gehen von einer Brandstiftung an dem denkmalgeschützten Haus aus. Mehrere Menschen waren demnach in der Nähe der Fabrik, als das Feuer ausbrach. Das Dachgeschoss hatte nach Angaben der Feuerwehr in voller Ausdehnung gebrannt.

Drei Jugendliche berichteten laut Polizei einem Mann von dem Brand. Die Beamten suchen diese Jugendlichen und weitere Zeugen, die etwas zu dem Feuer sagen können oder Fotos von dem Gebäudeinneren besitzen. (dpa)