Nach der Getreideernte: Bauern bestellen Felder für 2024

Nach der Ernte ist für Bauern vor der Ernte: Nachdem das Getreide eingefahren ist, bestellen die Landwirte bereits wieder ihre Felder fürs nächste Jahr. Die Witterung dafür ist günstig.

Dresden.

Sachsens Bauern frohlocken derzeit über optimale Bedingungen, um ihre Felder fürs nächste Jahr zu bestellen. Die obere Bodenschicht sei gut durchfeuchtet und es deute sich ein goldener Herbst an, sagte Bauernpräsident Torsten Krawczyk der Deutschen Presse-Agentur. Der Raps sei schon in der Erde, als nächstes folge die Wintergerste und später der Winterweizen - die flächenmäßig wichtigste Feldfrucht in Sachsen.