Nach der Landtagswahl: Kretschmer will Regierung ohne die AfD

Der kommende Landtagswahlkampf in Sachsen wirft seine Schatten. Nun hat sich Landesvater Michael Kretschmer (CDU) zu seinen Koalitionswünschen geäußert.

Leipzig. Nach der Landtagswahl kommendes Jahr setzt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf eine Mehrheitsregierung ohne Beteiligung der AfD. Gegenüber dem MDR sagte er am Freitag, dass im Wahlkampf jede Partei für ihre eigenen Ziele kämpfen und ihre eigene Klientel ansprechen müsse.

"Am Ende gilt aber, Demokraten müssen untereinander koalitionsfähig werden", so Kretschmer. "Was notwendig ist, ist die Fähigkeit zum Kompromiss. Das ist die Lehre aus der Weimarer Republik. Es ist eine Katastrophe, dass damals viel zu viele Menschen bockig waren und nur auf sich geschaut haben. Dadurch sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen."

Kretschmer wünscht sich Regierung ohne die Grünen

Dem MDR gegenüber bekräftigte er seinen Wunsch, im Freistaat eine Regierung ohne die Grünen zu bilden: "Ich möchte diese Koalition ohne die Grünen, weil ich merke, dass sie einen anderen Blick haben auf die gesellschaftlichen Herausforderungen. Dass sie es nicht so sehen, dass auch andere Interessen neben dem Klimaschutz berechtigt sind."

Jedoch mahnte er, dass man die Grünen als politischen Gegner deshalb aber auch nicht diffamieren dürfe. "Dieses Land darf nicht in den Modus verfallen, dass wir Menschen gegeneinander ausspielen und zu Feinden erklären. Wer das macht, meint es nicht gut", so der CDU-Politiker.

Bildung als zentrales Wahkampfthema

Zum zentralen Wahlkampfthema will Kretschmer die Bildung machen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser ist, mit einem guten Schulabschluss erstmal was zu lernen und dann eine Meisterausbildung oder ein Studium zu machen." Deshalb wolle er unter anderem die Oberschulen stärken.

Zudem wolle er die Nutzung digitaler Medien, wie Tablets, im Unterricht überdenken. "Das müssen wir unvoreingenommen miteinander besprechen, mit Eltern und Lehrern, und uns überlegen, was unsere Strategie ist." (phy/dpa)