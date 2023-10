Nach "Freie Sachsen"-Demo: Protestzug zieht fast vor Kretschmers Wohnhaus in Dresden

Die Debatte um eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Dresden eskaliert. Protestler zogen bis zum Wohnhaus des Ministerpräsidenten.

Die rechtsextreme #Demo nähert sich bis auf Hörweite an Kretschmers Privatwohnung in #Dresden an. Ein Redner brüllt: "Politiker dürfen sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen", die Menge grölt: "#Kretschmer muss weg". Einzelne zeigen in Richtung der Wohnung. #dd2210pic.twitter.com/mHHhbDFgE3