Nach Freispruch für Klimaaktivisten: Rechtsmittel eingelegt

Leipzig.

Den Freispruch von fünf Mitgliedern der Letzten Generation nach einer Sitzblockade im Vorjahr in Leipzig will die Staatsanwaltschaft nicht hinnehmen. Es werden Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts Leipzig vom Dienstag eingelegt, sagte am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig.