Nach Frost-Wetter in Sachsen: Kommt in den Winterferien der Vorfrühling?

Kälte, Frost, Schnee und Glätte: Der Winter macht seinem Namen dieses Jahr auch in Sachsen alle Ehre. Wie sieht es in den kommenden Tagen aus - und in den Winterferien? Hier die Vorhersage.

Chemnitz. Kurz vorm Wochenende wird es Zeit für den Blick aufs Sachsen-Wetter. Was steht uns nach der Dauerkälte im Freistaat ins Haus – und wie wird die kommende Woche?

Am heutigen Freitag bleibt der Himmel bedeckt. Teils wird es neblig-trüb und es kann etwas Schnee oder Schneegriesel vom Himmel fallen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Autofahrer aufgepasst: Örtlich droht gefrierender Sprühregen. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von minus 1 bis 2 Grad Celsius, im Bergland pendeln die Werte um minus 3 Grad. Im Erzgebirge wehen teils starke Böen aus Südost.

Am Samstag bedecken zwar immer noch viele Wolken den Himmel, aber hier und da kann es auflockern. Bei Werten von maximal minus 1 Grad Celsius bleibt es zumeist trocken.

Am Sonntag dann ein ähnliches Bild: Viele Wolken, örtlich Auflockerung, meist niederschlagsfrei. Das Thermometer klettert auf minus 4 bis 1 Grad Celsius.

Wird die kommende Woche milder?

Und danach? Auch am Montag dominieren Wolken das Bild, freilich mit einigen Auflockerungen. Es bleibt überwiegend trocken bei minus 5 bis minus 1 Grad Celsius. Wer von der Kälte die Nase voll hat, muss wohl oder übel weiter durchhalten.

Denn in der kommenden Woche bleibt es winterlich-kalt, verrät DWD-Meteorologin Cathleen Hickmann. Ihre Prognose: „Der Winter bleibt, der Frühling ist noch nicht in Sicht.“

Die Temperaturen bewegen sich auch in der neuen Woche tagsüber durchgehend um den Gefrierpunkt beziehungsweise knapp darüber. Nachts sind im Tiefland Werte um die minus vier, minus fünf Grad angesagt.

„Dazu kann es immer mal wieder hier und da ein paar Flöckchen geben“, mahnt Hickmann die Autofahrer im Freistaat. Und: Tagsüber taue der Schnee an, gefriere dann wieder, sobald die Temperaturen abends sinken. Es drohen glatte Straßen. Die Sonne zeigt sich kommende Woche kaum.

Das Wetter in den Winterferien

Zumindest sinken die Temperaturen in Sachsen nachts nicht in zweistellige Minusgrade ab – im Gegensatz zur Uckermark und Vorpommern, so die Expertin. Dennoch stellt sich die Frage: Ist ein Ende der Winterkälte in Sicht?

Mit Blick auf die am 9. Februar beginnenden Winterferien macht die Meteorologin wenig Hoffnung: „Die Winterferien scheinen ihrem Namen gerecht zu werden. Es ist kein Vorfrühling in Sicht.“

Wer es lieber wärmer möchte, der sollte dann verreisen. Oder es sich vorm Kaminofen gemütlich machen. (phy)