Nach kontroverser Debatte: Windkraftplan für Region Chemnitz kann ausgelegt werden

Sachsen
Trotz Boykott-Aufrufen einzelner Verbandsräte stimmte die Verbandsversammlung mehrheitlich für die öffentliche Auslegung des Papiers. So geht es jetzt weiter.
Die geordnete Planung von Windkraftstandorten in Südwestsachsen hat eine wichtige Hürde genommen. Die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz stimmte am Mittwoch mehrheitlich für die öffentliche Auslegung des lange erarbeiteten Raumordnungsplans Wind. Damit kann die Beteiligung der Öffentlichkeit an der konkreten Ausgestaltung der...
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