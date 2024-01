Nach Krebserkrankung: Kreuzer peilt Comeback im Februar an

Die erste Trainingseinheit nach seiner Krebserkrankung hat Niklas Kreuzer gut verkraftet. In einem Monat will er wieder im Kader stehen.

Halle.

Nach der ersten Trainingseinheit seit seiner Krebsdiagnose strebt Niklas Kreuzer ein schnelles Comeback in der 3. Fußball-Liga an. "Anfang Februar im Kader zu stehen, ist schon mein Ziel", sagte der Verteidiger des Halleschen FC zu "Bild". Kreuzer absolvierte am Mittwoch, ein knappes halbes Jahr nach der Diagnose Hodenkrebs, sein erstes Training bei dem abstiegsgefährdeten Club und überstand es gut. Der 30-Jährige wird noch einige individuelle Einheiten durchlaufen, um in kleinen Schritten voranzukommen.