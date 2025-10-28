Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Pokalspiel in Cottbus ist ein Leipziger Fan nach einem medizinischen Notfall gestorben.
Sachsen
Nach medizinischem Notfall: Leipzig-Fan in Cottbus gestorben
Die Leipziger Fans stellen nach der Pause ihren Support in Cottbus ein. Sie trauern um einen im Stadion verstorbenen Fan. Leipzigs Nationalspieler Raum lobt auch die Energie-Fans.

Cottbus.

Am Rande des Pokalspiels der Sachsen beim Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus (4:1) ist ein Leipziger Anhänger gestorben. Das teilte der Bundesligist mit. "Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist", hieß es in der Mitteilung des zweimaligen DFB-Pokalsiegers. 

Auch der Stadionsprecher teilte es vor Anpfiff der zweiten Halbzeit beim Stand von 3:0 für RB mit. Beide Fanlager hatten dann den Support eingestellt. RB teilte zudem mit, dass man "aus Respekt vor den Angehörigen die Liveberichterstattung aus Cottbus auf ein Mindestmaß reduzieren wird. In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund". 

Leipzigs Nationalspieler David Raum lobte die Fans von Energie Cottbus für ihr Verhalten. "Unsere Gedanken und unser Beileid sind auf jeden Fall bei der Familie des Verstorbenen. Es ist nicht schön. Respekt auch an die Cottbus-Fans, dass sie nach der Halbzeit den Support auch kurz mit eingestellt haben. Unsere Fans haben das auch gemacht. Da rückt der Sport in den Hintergrund, eine sehr traurige Nachricht", sagte RB-Kapitän Raum. (dpa)

