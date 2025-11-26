Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres 2025 nehmen die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk des Avantgarde-Künstlers Carlfriedrich Claus (1930-1998) mit einer Einzelausstellung in den Blick. (Archivbild)
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres 2025 nehmen die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk des Avantgarde-Künstlers Carlfriedrich Claus (1930-1998) mit einer Einzelausstellung in den Blick. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres 2025 nehmen die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk des Avantgarde-Künstlers Carlfriedrich Claus (1930-1998) mit einer Einzelausstellung in den Blick. (Archivbild)
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres 2025 nehmen die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk des Avantgarde-Künstlers Carlfriedrich Claus (1930-1998) mit einer Einzelausstellung in den Blick. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Nach Munch kommt Claus: Neue Kunstschau lockt nach Chemnitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der großen Munch-Schau haben die Kunstsammlungen Chemnitz ein Highlight im Kulturhauptstadtprogramm bestritten. Nun wendet sich das Museum einem international beachteten Künstler der Region zu.

Chemnitz.

Als Lautdichter und Mitbegründer der visuellen Poesie ist Carlfriedrich Claus (1930-1998) international anerkannt. Zum Ausklang des Kulturhauptstadtjahres rücken die Kunstsammlungen Chemnitz nun besonders das phonetische Werk des Avantgarde-Künstlers ins Zentrum einer neuen Ausstellung. Die Schau "Am Rand des Jetzt am Rand des Hier" ist bis 1. März im Haus am Theaterplatz zu sehen. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Claus' Lautprozessraum, der 1995 erstmals in den Kunstsammlungen gezeigt wurde, wie das Museum informierte. Zu diesem 30. Jubiläum sei er rekonstruiert worden. Darin könnten Besucher die Klangumgebung durch ihre Bewegung selbst steuern. Ergänzt werde die Installation durch Zeichnungen, Mappenwerke, Dokumente und Bücher, die einen umfassenden Einblick in den Denk- und Arbeitskosmos des Künstlers aus Annaberg-Buchholz geben sollen. 

Chemnitzer Archiv pflegt Nachlass von Carlfriedrich Claus 

Als Künstler war Claus Autodidakt und hat sich schon in frühen Jahren mit Kunst und Sprachen beschäftigt. Er wurde zu einem Pionier der visuellen und akustischen Poesie. Von der offiziellen DDR-Kunstszene wenig beachtet, fand sein Werk international Anklang - etwa in Ausstellungen in Baden-Baden, Paris und Den Haag. Er wurde zudem mehrfach ausgezeichnet. In einem nach ihm benannten Archiv pflegen die Kunstsammlungen Chemnitz seinen Nachlass: etwa 850 Druckgrafiken, 575 Handzeichnungen, viele Tonaufnahmen und Manuskripte, mehr als 22.000 Briefe sowie seine Bibliothek. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:13 Uhr
2 min.
Umfrage: Imagegewinn für Chemnitz durch Kulturhauptstadtjahr
Was hat das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr gebracht? Eine MDR-Befragung zeigt Licht und Schatten. (Symbolbild)
In wenigen Tagen fällt offiziell der Vorhang für das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr. Was hat es gebracht? Dazu hat der MDR mehr als 13.000 Menschen befragt. Das kam dabei heraus.
20.10.2025
2 min.
„Die innere Freiheit“: Kunstkeller im Erzgebirge widmet sich Künstlergruppe „Clara Mosch“
Dagmar Ranft-Schinke und Michael Morgner bei der Ausstellungseröffnung im Kunstkeller.
Im Kulturhauptstadt-Jahr zeigt der Kunstkeller Annaberg eine Ausstellung über eine bedeutende Künstlergruppe. Warum das auch eine Zeitreise ist.
Annett Honscha
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
Mehr Artikel