Nach mutmaßlicher Gewalttat: Handyvideo im Prozess gezeigt

Der Fall hat erneut eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen im Görlitzer Park ausgelöst. Im Prozess zur mutmaßlichen Vergewaltigung steht eine kurze Handyaufnahme im Fokus. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Beteiligten.

Berlin.

Die Aufnahme ist nur sieben Sekunden lang, steht jedoch seit Beginn des Prozesses zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg im Fokus. Am Donnerstag wurde das Handyvideo wie angekündigt im Landgericht Berlin gezeigt. Auf der Aufnahme sind zwei Männer und eine Frau bei sexuellen Handlungen deutlich zu sehen. Gesichter sind nicht erkennbar. Über die Aussagekraft des Handyvideos streiten Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Fall hatte erneut eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen in dem Park ausgelöst.