Nach Niederlage gegen Metzingen: Halle im Abstiegskampf

Halle.

Den Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt steht im Kampf gegen den Abstieg das Wasser bis zum Hals. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen TuS Metzingen mit 23:30 (15:18). Nach der dritten Niederlage in Serie haben die Hallenserinnen weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Jana Scheib (7/2), Dagmara Nocun (5/1) und Marte Juuhl Svensson (4). Für die Gastgeberinnen erzielten Julia Niewiadomska (5), Edita Nukovic (4) und Cara Reuthal (4/2) die meisten Tore.