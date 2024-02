Nach Regen in Tschechien Hochwassergefahr an Elbe

Die Elbe führt seit Wochen mehr Wasser als üblich. Nun lassen Regen und Schneeschmelze sie wieder über die Ufer treten.

Dresden.

Nach starken Regenfällen am vergangenen Wochenende im Riesen- und Isargebirge besteht an der Elbe in Sachsen Hochwassergefahr. Nachdem der Fluss zunächst auf tschechischer Seite anschwoll, nimmt das Wasser seit Montag auch auf deutscher Seite zu, wie das Landeshochwasserzentrum am Dienstagnachmittag mitteilte. Am Pegel Schöna direkt an der Grenze wurde der Richtwert der Alarmstufe 1 überschritten, für Dresden und Riesa werde das am Mittwochvormittag erwartet, mit weiter steigender Tendenz in diesem untersten Bereich.