Nach Regen und Wolken in Sachsen kommt sonniger Spätsommer

Nach herbstlichem Wolken- und Regenwetter gibt es in Sachsen die Aussicht auf Spätsommer mit bis zu 28 Grad. Wann das Wetter umschlägt.

Dresden. Nach herbstlichem Wetter kehrt morgen die Sonne zurück nach Sachsen. Am Mittwoch bleibt es zunächst bewölkt mit vereinzelten Regenfällen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Erzgebirge wehen Windböen. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 20, im Bergland 10 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag geht es bewölkt und regnerisch weiter, es kühlt ab auf 14 bis 7 Grad. Der Donnerstag beginnt in der Nordosthälfte noch mit Wolken, später lockert es auf. Im Südwesten scheint die Sonne und es bleibt trocken. Es wird allmählich wärmer mit Höchstwerten von 20 bis 24, im Bergland 16 bis 20 Grad.

Bewölkt und trocken zeigt sich die Nacht zum Freitag bei Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad. Der Freitag bringt spätsommerliches Wetter nach Sachsen: Es wird sonnig und deutlich wärmer mit maximal 25 bis 28, im Bergland 22 bis 25 Grad. (dpa)