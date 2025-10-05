Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3.
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3. Bild: Robert Michael/dpa
Der Dresdner Nils Fröling jubelt nach seinem Tor zum 1:0.
Der Dresdner Nils Fröling jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison.
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison. Bild: Robert Michael/dpa
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3.
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3. Bild: Robert Michael/dpa
Der Dresdner Nils Fröling jubelt nach seinem Tor zum 1:0.
Der Dresdner Nils Fröling jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison.
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Nach Remis: Dynamo hadert erneut mit sich selbst
Frank Kastner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besser kann Dynamo unter Flutlicht nicht ins Topspiel starten. Doch die Führung ist gleich wieder weg. Noch vor der Pause dreht der KSC die Partie. Dynamo kämpft und wird spät mit dem 3:3 belohnt.

Dresden.

Der Kontrast bei Dynamo Dresden im Spiel mit und ohne Ball bleibt für Trainer Thomas Stamm ein Ärgernis. "Mit dem Ball haben wir Lösungen, ich beschäftige mich mit dem Spiel gegen den Ball. Wir haben extrem viel in dieser Woche den Fokus auf die Defensive gelegt, am Ende des Tages ist es meine Aufgabe, dass wir es hinkriegen", übte Stamm nach dem glücklichen 3:3 (1:2) gegen den Karlsruher SC Kritik, in die er sich einschloss.

Auch im vierten Anlauf gelang Dynamo kein Heimsieg nach dem Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Noch schlimmer: Mit 16 Gegentoren sind die Sachsen zusammen mit Eintracht Braunschweig die Schießbude der Liga. 

Ein grundsätzliches Problem bei Standards sehe er zwar nicht, beteuerte Stamm, doch er erkenne die Ursache: "Wir wollen zu früh in den Druck gehen, also Balldruck hinkriegen, anstatt die Mitte zu schließen. Da müssen wir geduldiger werden, defensiv eine bessere Struktur finden". Lukas Boeder betonte, dass man daran arbeiten müsse, "nach Führungen einfach stabiler zu stehen und generell weniger Gegentore zu bekommen. Da sind wir dran". 

Gegen den KSC vergab Dynamo die frühe Führung durch Nils Fröling (8. Minute) fast umgehend. Marcel Beifus (11.) glich für die Gäste mit dem ersten Auswärtstreffer in dieser Saison aus. Lilian Egloff (37.) legte noch vor der Pause nach. Zwar konnte Christoph Daferner (52.) ausgleichen, doch Fabian Schleusener (61.) brachte die Badener wieder in Führung, ehe Dynamo durch Jakob Lemmer(90.+2) noch spät einen Punkt bejubelte. 

"Es sind die Kleinigkeiten"

"Heute müssen wir froh sein, dass wir noch den Ausgleich machen. Sonst stehen wir wieder leer da", sagte Daferner und betonte: "Die zweite Halbzeit war besser von uns. Wir können in jedem Spiel mithalten, es sind halt die Kleinigkeiten."

Ohne den gesperrten Vinko Sapina starteten die Hausherren furios in das Topspiel. Fröling wurde in Strafraumnähe nicht angegriffen und zog einfach mal ab, der Ball setzte vor dem Tor noch einmal auf und so stand es 1:0 für Dresden.

 

Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison.
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison. Bild: Robert Michael/dpa
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison.
Marcel Beifus (Karlsruher SC) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Es war der erste KSC-Auswärtstreffer in dieser Saison. Bild: Robert Michael/dpa

Erster Auswärtstreffer für den KSC

Aber auch der KSC nutzte die erste Chance: Verteidiger Beifus köpfte nach einer Ecke aus gut elf Metern direkt in den Winkel. Damit nicht genug. Nach einem Abwehrpatzer schaffte Egloff mit einem abgefälschten Schuss zur Freude der 3.000 mitgereisten Gästefans die Führung. 

Nach dem Wechsel rückte zunächst Daferner in den Fokus. Erst kratzte er einen Ball von Christop Kobald nach einem Standard von der Linie, dann erzielte er nach einem Konter aus Nahdistanz nach einem Pass von Jonas Oehmichen das 2:2. Danach verpasste er sogar den Führungstreffer. Da war der KSC abgezockter. Schleusener bugsierte den Ball technisch versiert mit dem Außenrist ins Netz. Doch Dynamo gab nie auf und belohnte sich in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Lemmer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
04.10.2025
3 min.
Dynamo Dresden kann trotz Führung nicht daheim gewinnen
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3.
Besser kann Dynamo unter Flutlicht nicht ins Topspiel starten. Doch die Führung ist gleich wieder weg. Noch vor der Pause dreht der KSC die Partie. Dynamo kämpft und wird spät mit dem 3:3 belohnt.
04.10.2025
2 min.
Karlsruher SC verschenkt Auswärtssieg in Dresden
Lilian Egloff (Karlsruher SC, 5.v.l.) jubelt nach seinem Tor zum 1:2 mit seinen Mitspielern.
Erster Auswärtstreffer, doch der erste Auswärtssieg wird in der Nachspielzeit verspielt. Der KSC verpasst somit den Sprung in die Spitzengruppe. Dynamo wartet weiter auf den ersten Heimsieg.
Mehr Artikel